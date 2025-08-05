Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Его супруга Анастасия Гришина сообщила ТАСС, что он умер «в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь».
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Гришин был «профессионалом с большой буквы». «Александр прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью», — говорится в сообщении организации.
Позднее ТАСС сообщил, что СК РФ начал доследственную проверку по факту гибели Александра Гришина. Отмечается, что смерть не была криминальной.
Фото: cska.ru
С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее —«Россия-2»). Затем на протяжении трех лет работал на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале». Александр Гришин работал на пяти Олимпиадах, а также комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу.