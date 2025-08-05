Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Его супруга Анастасия Гришина сообщила ТАСС, что он умер «в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь».

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Гришин был «профессионалом с большой буквы». «Александр прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью», — говорится в сообщении организации.

Позднее ТАСС сообщил, что СК РФ начал доследственную проверку по факту гибели Александра Гришина. Отмечается, что смерть не была криминальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cska.ru Фото: cska.ru

С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее —«Россия-2»). Затем на протяжении трех лет работал на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале». Александр Гришин работал на пяти Олимпиадах, а также комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу.

Таисия Орлова