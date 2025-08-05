Погибший комментатор Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения

Спортивный комментатор Александр Гришин, которого насмерть сбил электропоезд, находился в состоянии алкогольного опьянения в момент перехода в неположенном месте на ж/д станции «Битца» в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Александру Гришину было 47 лет. Его вдова сообщила, что похороны комментатора пройдут 7 августа.

С 2002 по 2004 год Александр Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее —«Россия-2»). Затем продолжил карьеру на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале».

Таисия Орлова