Ростовская область заняла второе место по количеству открытых ИП в 2025 году

В январе-июле в Ростовской области было зарегистрировано более 150 тыс. индивидуальных предприятий. С этим показателем регион занял второе место в Южном федеральном округе. Об этом сообщается в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За год рост числа зарегистрированных ИП составил 3,2%.

Лидером по общему количеству индивидуальных предпринимателей стал Краснодарский край, по данным на июль 2025 года в регионе в качестве ИП зарегистрировано 260 тыс. человек, годовой рост — 4,3%.

Наибольший рост показателя в процентах произошел в Калмыкии — 25,5%. Число предпринимателей увеличилось с 20,9 тыс. до 26,3 тыс.

В то же время в Южном федеральном округе наблюдается снижение общего числа зарегистрированных организаций. В 2022 году их количество составило 264,5 тыс., что на 500 человек меньше, чем в предыдущем году.

Рост числа организаций отмечен в Калмыкии (+20%) и Адыгее (+1,3%). В Краснодарском крае количество организаций осталось практически на уровне предыдущего года — 103,1 тысячи. В Ростовской области наблюдается снижение числа организаций на 1%, до 64,9 тысячи.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что донской и Краснодарский край заняли 4-5 места в рейтинге российских регионов по количеству проверок бизнеса в 2024 году. Южные территории показали одинаковые результаты — по 2,9 тыс. проверок, что составляет по 3% от общероссийского объема контрольных мероприятий.

Наталья Белоштейн