Путин утвердил распространение мер поддержки волонтерам на Кубань

Президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке добровольческой деятельности еще на восемь регионов, включая Краснодарский край. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Изначально меры поддержки волонтеров распространялись на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас в перечень вошли Республика Крым, Севастополь, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край.

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с платформой «Добро.рф», некоммерческими организациями и институтами общественного развития займется отбором и подготовкой добровольцев для работы в этих регионах.

В крае волонтеры ранее участвовали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Добровольцам предоставляли питание, проживание, СИЗ, инвентарь и трансфер.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что волонтеры продолжают уборку на территории поселка Джемете. Мешки с мазутом подняли с морского дна в районе устья реки Можепсин. На месте работают специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Анна Гречко