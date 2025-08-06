Попавший в больницу режиссер Коппола успокоил поклонников

Знаменитый американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, который был накануне госпитализирован в Риме из-за проблем с сердцем, вышел в соцсети, чтобы успокоить всех переживающих за него. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дада (как называют меня мои дети) в порядке»,— написал 86-летний режиссер. По его словам, он воспользовался пребыванием в Риме, чтобы пройти хирургическую процедуру лечения предсердной фибрилляции. Режиссер пояснил, что процедуру ему делает разработавший ее в свое время профессор Андреа Натале.

Под публикацией режиссера появилось огромное количество комментариев со словами поддержки, в том числе от известных людей. Одной из первых написала актриса Шэрон Стоун: «Мы любим тебя, дорогой».

Фрэнсис Форд Коппола — обладатель пяти премий «Оскар». Три из них режиссер получил за работу над фильмом «Крестный отец».

Алена Миклашевская