Дело о заправке машины бензином вместо дизеля на Кубани отправили на пересмотр

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций и направил на новое рассмотрение гражданское дело о нарушении прав потребителя, возникшее после ошибочной заправки автомобиля неподходящим топливом на автозаправочной станции «Лукойл-Нефтепродукт» в Тимашевске Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году владелец иномарки обратился в Тимашевский районный суд с иском к АЗС, указав, что его автомобиль был заправлен бензином вместо дизельного топлива, в результате чего произошла поломка двигателя, потребовавшая дорогостоящего ремонта. Суд отказал в удовлетворении требований, сославшись на отсутствие заключенного договора между потребителем и станцией, а также на то, что истец не проявил должной внимательности при получении кассового чека. Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе.

Кассационная инстанция сочла выводы судов преждевременными. В частности, судебная коллегия указала, что между предприятием по реализации нефтепродуктов и подрядчиком, оказывающим услуги на АЗС, заключен договор, предусматривающий обязанность по предоставлению качественного сервиса и ответственность за возможный ущерб. Согласно внутреннему регламенту станции, сотрудники обязаны сверять тип топлива с маркировкой транспортного средства. Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций не была дана должная оценка доказательствам наличия причинной связи между заправкой бензином и поломкой двигателя, а также нарушен принцип распределения бремени доказывания: обязанность подтвердить надлежащее оказание услуги была необоснованно возложена на потребителя.

Судебная коллегия указала на допущенные нарушения норм материального и процессуального права, отменив предыдущие судебные акты и направив дело на повторное рассмотрение в Тимашевский районный суд.

Вячеслав Рыжков