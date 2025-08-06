Полиция Сочи начала проверку по факту конфликта на улице Навагинской

Сотрудники Центрального отдела полиции Сочи организовали проверку после размещенного в соцсетях видео, на котором зафиксирована потасовка в торговой галерее на улице Навагинской. Об этом сообщила пресс-службы УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Материал зарегистрирован, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента и мотивы конфликта»,— сказано в сообщении.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники сочинской полиции начали проверку после выявленного ими видео, на котором группа людей избивает молодого человека на улице Навагинской.

Дмитрий Холодный