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Полиция Сочи начала проверку по факту конфликта на улице Навагинской

Сотрудники Центрального отдела полиции Сочи организовали проверку после размещенного в соцсетях видео, на котором зафиксирована потасовка в торговой галерее на улице Навагинской. Об этом сообщила пресс-службы УВД курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Материал зарегистрирован, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента и мотивы конфликта»,— сказано в сообщении.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники сочинской полиции начали проверку после выявленного ими видео, на котором группа людей избивает молодого человека на улице Навагинской.

Дмитрий Холодный

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