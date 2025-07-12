Полиция Сочи начала проверку после видео с избиением юноши на Навагинской

Сотрудники сочинской полиции начали проверку после выявленного ими видео, на котором группа людей избивает молодого человека на улице Навагинской. Официальных обращений в полицию по данному факту не поступало, сообщила пресс-службы УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Правоохранители инициативно зарегистрировали информацию и начали проверку»,— сказано в сообщении пресс-службы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, личность пострадавшего и других участников конфликта.

Ъ-Сочи писал, что в отдел полиции Адлерского района 12 июня поступило сообщение о драке на улице Вегетарианской. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

Дмитрий Холодный