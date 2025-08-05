Строительство Дворца спорта на стадионе «Труд» началось в Ростове-на-Дону

На стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону началась подготовка к строительству Дворца спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Подрядчик приступил к вертикальной планировке грунта под легкоатлетический манеж и зал, бурению скважин и устройству грунтовых свай. На строительство из областного бюджета в 2025-2027 годах планируют направить более 3 млрд руб. Завершить работы по контракту должны к 31 августа 2027 года.

По проекту, во Дворце спорта построят легкоатлетический манеж с трибунами на тысячу мест, шестью беговыми дорожками, секторами для тройного прыжка, прыжков в длину, высоту и с шестом, толкания ядра, тренажерным залом и залом общей физической подготовки. К манежу также пристроят два спортивных зала для проведения тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу и теннису.

Константин Соловьев