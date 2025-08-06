Жителя Кубани осудили за призывы к нападению на руководство страны

Южный окружной военный суд признал 32-летнего жителя Краснодара Георгия Бугайца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ,— публичных призывах к террористической деятельности и действиям, направленным против безопасности Российской Федерации, совершенных с использованием интернета, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года фигурант Бугайц, выступая против проводимой специальной военной операции, опубликовал в мессенджере сообщение с призывом к насильственным действиям в отношении представителей государственной власти. В марте 2023 года он разместил аналогичный призыв, касающийся уничтожения военной авиации на территории Краснодарского края.

Суд, учитывая характер правонарушений, личность подсудимого и мнение государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. Средства поступят в доход государства. Кроме того, подсудимому Бугайцу запрещено в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов и страниц в телекоммуникационных сетях.

Вячеслав Рыжков