В Новороссийске из-за работ без воды временно остаются 5,2 тысячи человек

В Новороссийске в связи с переподключением новой водопроводной линии диаметром 630 мм на пересечении ул. Дзержинского и Южной 9 августа с 09:00 до 17:00 будет временно прекращена подача воды в зоне водоснабжения №27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для обеспечения населения водой будет организован подвоз автоцистернами. Заявки на доставку воды можно оставить по указанным контактам. Чрезвычайных ситуаций не ожидается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция расследует хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода. Следствие предполагает, что в конце 2021 года руководство краевого ГКУ «Главное управление строительства» и представители подрядной организации ООО «Прогрессор» договорились о завышении начальной стоимости контракта на 2,4 млрд рублей. Эти средства предназначались для строительства 11-километрового участка водопровода до поселка Кабардинка. Впоследствии стороны оформили документацию о приемке работ, которые, по версии следствия, фактически не были выполнены.