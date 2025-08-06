Песков объяснил рекордно долгое отсутствие встречи президентов РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что рекордно долгое отсутствие встречи Владимира Путина и Дональда Трампа неудивительно. Он связал это с ухудшением отношений двух стран при экс-президенте США Джо Байдене.

«Нужно время для того, чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию»,— сказал господин Песков ТАСС. По его мнению, при господине Байдене в отношениях Москвы и Вашингтона «накопилось беспрецедентное количество раздражителей».

Из подсчетов ТАСС следует, что президенты России и США впервые в современной истории не встретились в течение полугода после инаугурации одного из них.

Дональд Трамп анонсировал встречу спецпосланника Стива Уиткоффа с «руководством России» 6 августа. Господин Уиткофф уже прибыл в Москву. 29 июля американский президент заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».