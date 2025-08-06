Минобороны: над Ростовской областью средства ПВО сбили 16 беспилотников
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.
В результате падения обломков БПЛА в Каменском районе перекрыто движение автотранспорта на автодороге Каменск — Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Место оцеплено.
Кроме этого, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии х. Пиховкин, пос. Каменогорье, х. Березовый и х. Астахов переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада.
Среди населения жертв нет.