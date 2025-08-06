Минобороны: над Ростовской областью средства ПВО сбили 16 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

В результате падения обломков БПЛА в Каменском районе перекрыто движение автотранспорта на автодороге Каменск — Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Место оцеплено.

Кроме этого, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии х. Пиховкин, пос. Каменогорье, х. Березовый и х. Астахов переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада.

Среди населения жертв нет.

Наталья Белоштейн