Из-за падения БПЛА в Каменском районе перекрыли движение автотранспорта

По уточненной информации, в Каменском районе сбитый средствами РЭБ беспилотник самолетного типа упал на дорогу Каменск — Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности»,— говорится в сообщении главы региона.

Из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии х. Пиховкин, пос. Каменогорье, х. Березовый и х. Астахов переведены на электроснабжение по резервной схеме.

Кроме того, из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область в х. Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения ЛЭП без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.

Наталья Белоштейн