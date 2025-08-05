Глава Кубани поздравил ветерана войны Тамару Кассаеву с 101-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальных сетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны Тамару Петровну Кассаеву с 101-летием. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Тамара Петровна — жительница Сочи, которая в 17 лет начала трудиться на заводе по изготовлению боевых снарядов. В 1943 году она вместе с будущим мужем добровольно ушла на фронт, с которым дошла до Польши, где встретила Победу. После войны супруги поженились и в 1977 году переехали в Сочи.

Ветеран активно участвовала в районных мероприятиях и занималась патриотическим воспитанием молодежи. За свои заслуги Тамара Кассаева награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы» и медалью Жукова. В 2025 году ей присвоили звание «Почетного гражданина города Сочи».

Вениамин Кондратьев пожелал Тамаре Петровне крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Анна Гречко