Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два поезда в Анапу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В результате технического инцидента на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка (Ростовская область) произошло нарушение работы контактной сети, сообщает ТАСС.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным Северо-Кавказской железной дороги, на 12:00 мск зафиксированы задержки составов, следующих в Анапу, Адлер и Владикавказ, продолжительностью от 9 до 59 минут.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, причиной сбоя стало возгорание технического здания на станции Старая Станица. Среди задержанных поездов оказались составы, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца в курортные города юга России.

Специалисты железной дороги в настоящее время занимаются устранением последствий инцидента. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени отправления поездов через официальные источники.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все