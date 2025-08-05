Два поезда в Анапу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В результате технического инцидента на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка (Ростовская область) произошло нарушение работы контактной сети, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным Северо-Кавказской железной дороги, на 12:00 мск зафиксированы задержки составов, следующих в Анапу, Адлер и Владикавказ, продолжительностью от 9 до 59 минут.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, причиной сбоя стало возгорание технического здания на станции Старая Станица. Среди задержанных поездов оказались составы, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца в курортные города юга России.

Специалисты железной дороги в настоящее время занимаются устранением последствий инцидента. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени отправления поездов через официальные источники.