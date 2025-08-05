Армения и Азербайджан могут подписать меморандум о намерениях до конца недели

Армения и Азербайджан при посредничестве США 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании, сообщает портал Middle East Eye со ссылкой на региональные источники. В документе будут провозглашены обязательства по достижению мира.

По данным собеседников издания, президент США Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания документа. Ожидается, что лидеры двух стран подпишут «письмо о намерениях», а не конкретный проект мирного соглашения. Другие подробности о документе не приводятся.

В конце июля СМИ писали, что Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о создании Зангезурского коридора, который будет находиться под управлением частной американской компании. Ереван это не подтвердил. При этом в аппарате премьер-министра Армении не исключили его визита в США.

Подробности — в материале «Ъ» «Никол Пашинян сохраняет равновесие».