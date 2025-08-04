В аппарате Пашиняна не исключили визит премьера в США

В аппарате премьер-министра Армении не опровергли и не подтвердили информацию о предстоящем визите Никола Пашиняна в США. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на управление информации и связей с общественностью аппарата премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию, циркулирующую в прессе и социальных сетях о предстоящем визите премьер-министра (Никола. — "Ъ") Пашиняна в США»,— сообщили в пресс-службе (цитата по «Арменпресс»).

«На данный момент, как вам известно, мы не публиковали никаких официальных сообщений, поэтому просим считать информацию о визите подтвержденной только после официального сообщения»,— отметили в аппарате.

Ранее репортер Алекс Рафоглу сообщил в аккаунте в Х со ссылкой на «многочисленные» источники, что в пятницу президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. По словам источников, ожидается, что в Вашингтоне представители Армении и Азербайджана объявят о намерении заключить мирное соглашение.

В июле Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Абу-Даби. Это произошло спустя почти четыре месяца после согласования проекта мирного договора. Главной темой встречи стал мирный договор, который был согласован еще в марте, но до сих пор не подписан из-за дополнительных требований азербайджанской стороны. Конкретных договоренностей лидеры не достигли, но условились продолжать диалог. Источник армянского издания 24News сообщал, что обсуждалась возможность подписать договор в США в сентябре или в ОАЭ в декабре.

Подробнее о том, чего добились страны в Абу-Даби, — в материале «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».

Анастасия Домбицкая