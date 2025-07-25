Никол Пашинян сохраняет равновесие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с двухдневным визитом Россию, встретившись со своим коллегой Михаилом Мишустиным. Визит, поводом для которого стала Международная экологическая конференция на Алтае, совпал с резким обострением отношений между Россией и Азербайджаном, а также предполагаемыми закулисными переговорами Баку и Еревана о возможном участии американской стороны в управлении Зангезурским коридором. На этом фоне МИД России раскритиковал попытки стран Запада, и в частности США, вмешаться в процессы на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (третий слева) и председатель правительства России Михаил Мишустин (четвертый слева) на пленарном заседании «Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию» (25 июля 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (третий слева) и председатель правительства России Михаил Мишустин (четвертый слева) на пленарном заседании «Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию» (25 июля 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Международную экологическую конференцию на курорте Манжерок в Республике Алтай посетили правительственные делегации Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении (см. “Ъ” от 25 июля).

Выступая в пятницу, 25 июля, перед коллегами, армянский премьер Никол Пашинян рассказал им о том, что в республике разработан новый законопроект о климате, уделяется особое внимание повышению эффективности использования водных ресурсов, а программа восстановления популяции леопарда «приносит ощутимые плоды». В четверг же, 24 июля, ключевым пунктом повестки господина Пашиняна стала двусторонняя встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пресс-служба главы армянского правительства о встрече отчиталась коротко: обсуждались армяно-российские отношения, повестка двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Деталями переговоров поделился вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, Россия обеспокоена сокращением товарооборота с Арменией, а Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсуждали, как эту ситуацию можно исправить. Как подчеркнул российский вице-премьер, Армения заинтересована в продолжении работы в рамках ЕАЭС, несмотря на свое сближение с Евросоюзом. «В целом беседа была очень полезной»,— заключил Алексей Оверчук.

Визит Никола Пашиняна совпал с обострением отношений между Москвой и Баку. Директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в разговоре с “Ъ” отметил, что Армения могла бы воспользоваться этим моментом для налаживания своих — тоже непростых — отношений с Россией, но обсуждение экономического сотрудничества напрямую с этим не связано.

По словам эксперта, кризис в отношениях России и Армении касается в первую очередь сферы безопасности, при этом взаимодействие по торгово-экономическому направлению между странами по-прежнему развивается. И чтобы обсудить дальнейшие шаги в этом направлении, Никол Пашинян и посетил Алтай, считает собеседник “Ъ”.

Так или иначе, пока Никол Пашинян находился на Алтае, Россия заявила о готовности оказать необходимую помощь как Армении, так и Азербайджану.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг сказал журналистам, что российская сторона окажет содействие мирному процессу между Баку и Ереваном, если такая помощь будет востребована.

Так он прокомментировал сообщения о возможном участии США в реализации транспортного проекта в регионе.

Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре — транспортном маршруте, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. Проект протяженностью около 40 км включает в себя создание автомобильной и железнодорожной магистрали, которая будет проложена и до Турции.

В 2020 году Азербайджан, Армения и Россия в трехстороннем заявлении по итогам второй карабахской войны договорились, что контроль за транспортным сообщением в этом регионе будет осуществлять ФСБ России. Однако позднее армянские власти выступили против коридорной логики, поскольку в таком случае Сюникская область окажется под контролем третьей страны, а Армению отрежут от границы с Ираном. Альтернативный проект Еревана «Перекресток мира» предполагает создание транспортной инфраструктуры в регионе, которая будет находиться под контролем тех стран, через которые она проходит (Армения, Турция, Азербайджан и Иран).

Долгое время из-за непримиримых позиций этот вопрос стоял на паузе, однако в последние два месяца все чаще стали появляться сообщения о подключении США к обсуждениям насчет транспортного маршрута. После нескольких публикаций СМИ завесу тайны приоткрыл посол США в Турции Том Баррак.

В середине июля посол Баррак рассказал, что Вашингтон предложил передать транспортный коридор в аренду американской частной компании на 100 лет.

Затем и Никол Пашинян подтвердил, что получил такое предложение от США и «других стран». И добавил: подобные инициативы рассматриваются. Источник издания Middle East Eye сообщал, что передать управление маршрутом частной компании предложила Турция в качестве компромиссного варианта.

Вскоре испанское издание Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило: Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о создании транспортного коридора, который будет находиться под управлением частной американской компании и называться «Мост Трампа». Правительство Армении назвало публикацию очередным «проявлением гибридной войны». А 24 июля депутат от правящей армянской партии «Гражданский договор» Арман Егоян рассказал, что в итоге власти сочли идею сдачи дороги в аренду угрожающей суверенитету Армении, поэтому предложенный американской стороной вариант «оказался неприемлемым».

Дискуссии по этому вопросу не могли не остаться незамеченными российской стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг напомнила, что прежде Армения и Азербайджан решали конфликтные ситуации «при поддержке ближайших соседей», включая Россию.

А нынешние попытки стран Запада «перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы», по ее словам, угрожают безопасности региона.

«Мы видим попытки Вашингтона вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе. Американцы говорят, что у них якобы есть "уникальное решение" вопроса. На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, они предложить не могут»,— подчеркнула Мария Захарова.

Рабочая группа на уровне вице-премьеров трех стран, о которой упомянула Мария Захарова, была сформирована в 2021 году для решения вопросов с разблокировкой транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Алексей Оверчук в марте этого года говорил, что группа, последнее заседание которой проходило в июне 2023 года, не закрывалась, но пребывает «в спящем состоянии».

Российский МИД счел, что работа застопорилась «из-за деструктивного влияния» стран Запада. При этом Никол Пашинян в июле сказал, что формат уже давно не действует «из-за некоторых практических проблем» и «определенного недоверия». И хотя в отношениях с Россией и Западом армянский премьер старается сохранять многовекторность, вопросы транспортных коммуникаций, по всей видимости, он решать с Москвой больше не намерен.

Лусине Баласян