Гуцул назвала семилетний приговор политической расправой

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прокомментировала свой приговор, вынесенный молдавским судом. Вердикт, по которому ей назначили семь лет лишения свободы, политик назвала «политической расправой», исполненной «по указке сверху». Госпожа Гуцул намерена его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Она считает, что решение суда «не имеет ничего общего с правосудием». Евгения Гуцул убеждена, что это «приговор всей демократической системе Молдовы», а также попытка запугать жителей Гагаузии, которые голосовали «не так, как хочет партия власти». Госпожа Гуцул уверена, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) и президент республики Майя Санду «используют репрессии как инструмент борьбы с несогласными».

«В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры... Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду»,— сказано в ее заявлении в Telegram-канале.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, в том же месяце ее арестовали. Глава Гагаузии попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на власти Молдавии для ее освобождения. Официально политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор». Прокуратура Молдавии требовала для госпожи Гуцул срок в девять лет. Кремль также назвал вынесенный ей приговор политическим решением.