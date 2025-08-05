Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Погранслужба Финляндии сообщила, что 27 июля прогулочное судно незаконно пересекло морскую границу с Россией. Это произошло на юге страны, в районе Виролахти.

Пограничники с помощью технических средств сразу же обнаружили нарушение границы. Сейчас ведется расследование инцидента. Его квалифицировали как «преступление, связанное с нарушением государственной границы». По данным службы, судно быстро вернулось обратно.

В 2023–2024 годах Финляндия несколько раз закрывала все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это организованным российской стороной массовым пропуском мигрантов из третьих стран. В апреле прошлого года госсовет Финляндии решил оставить российскую границу закрытой на неопределенный срок. Это решение вызвало протесты среди представителей русскоязычного населения страны. В июне 2025 года Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией.

В этом году Финляндия также несколько раз обвиняла РФ в нарушении воздушного пространства. Из-за этого российского посла вызывали в МИД Финляндии.