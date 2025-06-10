Финляндия вновь обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Минобороны Финляндии сообщило о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны. По сообщению военного ведомства, это мог быть российский военный самолет.
Антти Хяккянен
Фото: Edgar Su / Reuters
Предполагаемое нарушение произошло у побережья города Порвоо — в 30 км восточнее Хельсинки, на побережье Финского залива. Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил о немедленном начале расследования инцидента. Этим занимается пограничная служба страны.
Об аналогичном происшествии Минобороны Финляндии сообщало 23 мая. Тогда нарушение было зафиксировано в том же регионе. После этого российского посла Павла Кузнецова вызывали в финский МИД. Ему вручили ноту и потребовали разъяснений в связи с инцидентом.