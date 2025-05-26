Послу РФ в Финляндии вручили ноту из-за предполагаемого нарушения воздушных границ

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 26 мая был вызван в МИД страны в связи с предполагаемым нарушением российскими военными самолетами финского воздушного пространства. Российскому дипломату вручена нота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Кузнецов

Фото: Министерство иностранных дел РФ Павел Кузнецов

Фото: Министерство иностранных дел РФ

«Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и потребовало разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства»,— говорится в посте финского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

По данным финской телерадиокомпании Yle, речь идет о предполагаемом нарушении воздушных границ двумя российскими военными самолетами у побережья Порвоо. Об инциденте 23 мая сообщало финское Минобороны. Как отмечал министр обороны страны Антти Хаккянен, погранслужбы Финляндии начали расследование по данному факту.

Анастасия Домбицкая