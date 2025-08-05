Индийская рупия упала до минимума на фоне угроз Трампа

Курс доллара США к индийской валюте на внебиржевом рынке Forex поднялся на 0,48% и к 5:04 мск достиг отметки 88,102 рупии за доллар. Индийская валюта обновила исторический минимум. По состоянию на 11:08 рост замедлился — курс доллара торгуется на уровне 87,8 рупий, следует из данных портала Investing.com.

Президент США Дональд Трамп говорил, что с 1 августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. В числе причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей. На этой неделе господин Трамп пригрозил ей существенным повышением пошлин из-за продолжающихся закупок нефти у РФ. Индия считает претензии необоснованными.

Подробности — в материале «Ъ» «Погонщик индийского слона».