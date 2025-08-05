Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе после перебоев

Расписание рейсов в сочинском аэропорту стабилизировалось после ограничений, введенных в ночь на 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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В аэропорту уточнили, что сейчас работа ведется в штатном режиме. Ранее из-за атаки беспилотников 26 рейсов были задержаны, а шесть воздушных судов направлены на запасные аэродромы.

По данным на 4 августа, число задержанных вылетов снизилось до семи.

Как сообщал «Ъ-Кубань», международный аэропорт Сочи им. В. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», заявил о запуске нового регулярного международного направления. С 1 августа авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и Батуми.

Анна Гречко