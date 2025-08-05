РСТ: Цены на отели в Крыму за год выросли до 20%

Стоимость размещения в крымских отелях летом 2025 года увеличилась на 18–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-туроператора «Мультитур», входящей в Российский союз туриндустрии (РСТ).

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По данным компании, на 88–95% загружены отели трех- и четырехзвездочной категории, преимущественно работающие по системе «все включено». Речь идет об объектах размещения с питанием, анимацией и бассейнами. В «Мультитуре» также отметили, что общий прирост продаж по сравнению с летом и бархатным сезоном 2024 года составил 33–35%.

На фоне высокого туристического спроса 4 августа был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к Крымскому мосту — 4 тыс. машин, из которых более 2,8 тыс. въезжали со стороны Тамани.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала курортного сезона 2025 года поездами дальнего следования «Таврия» в сообщении с Республикой Крым воспользовались 1,72 млн человек. Только в июле услугами перевозчика воспользовались 682 тыс. пассажиров.

Анна Гречко