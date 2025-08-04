Пассажиропоток в Крым поездами «Таврия» превысил 1,7 млн человек

С начала курортного сезона 2025 года поездами дальнего следования «Таврия» в сообщении с Республикой Крым воспользовались 1,72 млн человек. Только в июле услугами перевозчика воспользовались 682 тыс. пассажиров. Как сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Гранд Сервис Экспресс», загрузка поездов и структура маршрутов по крымскому направлению в целом соответствуют прошлогодним показателям. Спрос на август, по данным перевозчика, остается высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

На 29 июля средняя загрузка поездов «Таврия» составляет порядка 75%, при том что общее количество предложенных на лето мест достигло 2,6 млн. На текущий момент в продаже остаются около 12% билетов. Наиболее востребованными направлениями остаются маршруты Москва – Симферополь, Москва – Евпатория и Адлер – Симферополь.

В связи с высоким спросом увеличена частота курсирования поезда Москва – Феодосия: с конца июля и до конца сентября он будет ходить ежедневно. В компании поясняют, что дополнительные составы позволят снять нагрузку с маршрутов в периоды пиковой загрузки.

Крупнейшим ЧП в июле стала задержка 21 поезда в период с 19 по 21 июля из-за повреждения железнодорожного полотна в Ростовской области.

С 1 декабря 2024 года стоимость билетов в плацкартных вагонах была проиндексирована на 11,6% в соответствии с приказом ФАС, аналогичная индексация была применена с января 2025 года и к купейным местам. В компании уточнили, что в сегменте купе и СВ стоимость формируется по динамической модели с учетом спроса, сезона и загрузки.

По предварительной оценке «Гранд Сервис Экспресс», летний сезон 2025 года демонстрирует рост интереса к крымскому направлению: по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на перевозки увеличился на 10%. В компании отмечают, что структура пассажиропотока остается устойчивой, а география поездов — ориентированной на южное побережье полуострова.

Богдан Кобец