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В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи с 02:26 (мск) для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи отметили, что после снятия ограничений все службы аэропорта готовы к работе. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Также угроза атаки беспилотников объявлена на федеральной территории Сириус.

Дмитрий Холодный

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