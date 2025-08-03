В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи с 02:26 (мск) для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В аэропорту Сочи отметили, что после снятия ограничений все службы аэропорта готовы к работе. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.
«Ъ-Сочи» писал, что на территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Также угроза атаки беспилотников объявлена на федеральной территории Сириус.