Число перевезенных пассажиров на СвЖД выросло до 3,5 млн в июле

В июле 2025 года поезда на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 3,5 млн пассажиров, что на 2,2% больше по сравнению с июлем 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 2,3% больше относительно июля прошлого года, а в дальнем следовании — 900 тыс., что больше на 2%. Пассажирооборот за этот период достиг 960 млн пассажиро-километров, увеличившись на 3,4%.

За первые семь месяцев 2025 года с вокзалов и станций СвЖД перевезли 19,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В пригородном сообщении было отправлено 14,7 млн пассажиров (+2,6%), а в поездах дальнего следования — 5 млн (+1,5%). Пассажирооборот за этот период составил 5,2 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 2,2%.

Напомним, в июне с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ирина Пичурина