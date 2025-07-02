В июне пассажиропоток на СвЖД вырос на 3,5%

В июне с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В том числе в пригородном сообщении отправлено 2,5 млн пассажиров (+3,7%), в дальнем следовании — 0,8 млн (+2,8%). Пассажирооборот в июне составил 810 млн пасс-км, что на 2,3% больше июня 2024 года.

За первое полугодие 2025 года СвЖД отправила 16,2 млн пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в мае СвЖД перевезла 3,1 млн пассажиров, что на 6,8% больше, чем в мае 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 2,4 млн пассажиров (рост на 7,9%), в дальнем следовании – 0,7 млн пассажиров (рост на 3,3%).

В целом на сети ОАО «РЖД» в июне перевезено 114,9 млн пассажиров, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Полина Щуцкая