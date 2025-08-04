Теннисный турнир перенесли из Белграда на фоне разногласий Джоковича с властями

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о переносе из Белграда в Афины ноябрьского турнира категории 250 на покрытии хард.

Лицензия на проведение соревнования принадлежит семье самого титулованного теннисиста в истории серба Новака Джоковича. По информации издания SportKlub, в качестве официальной версии переноса турнира его организаторы назвали невозможность «обеспечить условия для его проведения в запланированные сроки и формате». При этом греческое издание SDNA отмечает, что на самом деле такое решение связано с охлаждением в отношениях между Новаком Джоковичем и президентом Сербии Александром Вучичем. Оно случилось после того, как спортсмен поддержал протестующих с осени прошлого года студентов. Он посетил матч чемпионата Сербии по баскетболу в худи с надписью «Студенты — чемпионы», а позднее выразил солидарность протестующим в посте, опубликованном в социальной сети X.

Протесты в Сербии вспыхнули в 2024 году, после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. Там в результате обрушения бетонного козырька вокзала погибли 16 человек. По мнению протестующих, в числе главных причин инцидента халатность и коррупция. Поначалу они призывали привлечь виновных к политической и уголовной ответственности, однако со временем стали выдвигать требования о смене власти в стране.

Арнольд Кабанов