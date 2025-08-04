Кубанский спортсмен установил рекорд Европы по тяжелой атлетике

Арсений Курочкин из станицы Новомышастовской Красноармейского района Кубани установил новый рекорд Европы на юношеском чемпионате по тяжелой атлетике, который прошел в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортсмен выступал в весовой категории до 71 кг и показал результат 286 кг в сумме двух упражнений. В упражнении «толчок» он поднял штангу весом 161 кг — этот результат стал новым рекордом Европы в возрасте до 17 лет. Второе место в категории занял еще один представитель региона — Сергей Луканин из Сочи, поднявший в сумме 274 кг.

По словам замгубернатора Александра Власова, кубанские спортсмены регулярно входят в число лидеров на международных турнирах. На территории региона тяжелой атлетикой занимается свыше 12 тыс. человек, из них около 1,8 тыс. тренируются на базе 28 профессиональных учреждений.

Сборная России по итогам соревнований заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 14 медалей: шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых. В чемпионате приняли участие спортсмены из 34 стран.

Анна Гречко