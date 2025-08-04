Пострадавшие при атаке БПЛА в Сочи начали получать выплаты

Жители Сочи, раненые в результате атаки беспилотников, начали получать помощь из городского благотворительного фонда «Скорей добрей». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер выплат составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. Родственникам погибших перечисляют по 500 тыс. руб. Средства в фонд поступают за счёт добровольных пожертвований сотрудников администрации, депутатов и горожан.

Дополнительно предусмотрены федеральные выплаты: 1,5 млн руб. семьям погибших, 600 тыс. руб. — при тяжелых ранениях, 300 тыс. руб. — при легких и средних.

В результате налета дронов 24 июля в Адлерском районе погибли две сотрудницы поездной бригады «Ласточки», еще 11 человек пострадали. 3 августа ранение получила одна женщина.

Анна Гречко