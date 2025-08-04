В этом году в Сочи провели исследование 4,3 тыс. проб морской воды

За прошедший период 2025 года специалисты Роспотребнадзора исследовали в Сочи 4,3 тыс. проб морской воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Там отметили, что все результаты соответствуют гигиеническим нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Специалисты проводили проверку по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

В Сочи температура морской воды составляет +27 градусов, добавили в пресс-службе.

«Ъ-Сочи» писал, что на фоне продолжающихся ливней в реке Дефань на территории Туапсинского муниципального округа зафиксирован подъем уровня воды. Сообщение о выходе реки из берегов поступило утром 3 августа.

Дмитрий Холодный