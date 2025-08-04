В этом году в Сочи провели исследование 4,3 тыс. проб морской воды
За прошедший период 2025 года специалисты Роспотребнадзора исследовали в Сочи 4,3 тыс. проб морской воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Там отметили, что все результаты соответствуют гигиеническим нормам.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Специалисты проводили проверку по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.
В Сочи температура морской воды составляет +27 градусов, добавили в пресс-службе.
«Ъ-Сочи» писал, что на фоне продолжающихся ливней в реке Дефань на территории Туапсинского муниципального округа зафиксирован подъем уровня воды. Сообщение о выходе реки из берегов поступило утром 3 августа.