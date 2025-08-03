Река в Туапсинском районе вышла из берегов

На фоне продолжающихся ливней в Краснодарском крае зафиксирован подъем уровня воды в реке Дефань на территории Туапсинского муниципального округа. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о выходе реки из берегов поступило утром 3 августа. Подтоплены придомовые территории в селе Молдавановка, поселке Новомихайловский и селе Дефановка. Точные масштабы ущерба уточняются, проводится оповещение населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На 1415-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в сторону Джубги произошел сход грязекаменной массы, перекрывшей движение по двум полосам. Проезд в обоих направлениях временно заблокирован. На месте работают оперативные службы, задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники.

МЧС предупреждает о сохранении неблагоприятных метеоусловий. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются проливные дожди, грозы, град и шквалистый ветер, способные вызвать дальнейшее повышение уровня воды в реках до опасных отметок. Обстановка остается под контролем ведомства.

Вячеслав Рыжков