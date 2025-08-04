Ожидание у Крымского моста со стороны Тамани превышает пять часов

Более пяти часов составляет время ожидания в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани к 14:00 4 августа. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным источника, на подъезде со стороны Краснодарского края в очереди находятся более 2,1 тыс. автомобилей. При этом на керченской стороне движение свободное — в ожидании находятся 420 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Въезд к мосту разрешен только по федеральной трассе А-290. Все другие подъезды, в том числе со стороны станицы Тамань, перекрыли техническими средствами. Контроль за движением осуществляют сотрудники ГИБДД.

Как сообщал «Ъ-Кубань», к 9:00 утра 4 августа в очереди на мост ожидали 1,8 тыс. машин. Пробки в районе сооружения сохраняются с 3 августа.

Анна Гречко