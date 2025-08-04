Около 2 тысяч машин стоят в очереди к Крымскому мосту с утра понедельника

С утра понедельника, 4 августа, в очереди к Крымскому мосту стоят порядка 2 тыс. автомобилей. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По состоянию на 9:00 понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1820 транспортных средств. Время ожидания составляет порядка четырех часов. Со стороны Керчи проезда ждут 146 машин. Они также ожидают ручного досмотра.

Большие пробки в районе моста наблюдаются последние несколько дней. В прошедшие выходные очереди также превышали 2 тыс. автомобилей.

Вячеслав Рыжков