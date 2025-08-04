Минобороны сообщило о 120 сбитых за сутки БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 120 беспилотников самолетного типа. Об этом сказано в ежедневной сводке Министерства обороны РФ. По его данным, российская армия также нанесла удар ракетами «Кинжалами» по военным аэродромам ВСУ.

В течение ночи силы ПВО сбили 61 БПЛА над восемью российскими регионами. Обошлось без жертв. В Волгоградской области падение обломков БПЛА привело к задержке поездов. С утра также были уничтожены еще пять беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, никто не пострадал.