Пять поездов задерживаются в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА
В Волгоградской области на станции Арчеда в городе Фролово четвре пассажирских и один пригородный поезд задерживаются из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД) в Telegram-канале.
Движение поездов было приостановлено для обследования инфраструктуры. Пострадавших нет.
Задерживаются следующие поезда:
- №2 Москва — Волгоград
- №89 Волгоград — Санкт-Петербург
- №90 Санкт-Петербург — Волгоград
- №506 Саратов — Имеретинский курорт
- №6818 Алексиково — Арчеда (пригородный)
Максимальная задержка составляет 1,5 часа, добавили в ведомстве. Для координации работ по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге создан оперативный штаб.