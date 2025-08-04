Пять поездов задерживаются в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области на станции Арчеда в городе Фролово четвре пассажирских и один пригородный поезд задерживаются из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД) в Telegram-канале.

Движение поездов было приостановлено для обследования инфраструктуры. Пострадавших нет.

Задерживаются следующие поезда:

№2 Москва — Волгоград

№89 Волгоград — Санкт-Петербург

№90 Санкт-Петербург — Волгоград

№506 Саратов — Имеретинский курорт

№6818 Алексиково — Арчеда (пригородный)

Максимальная задержка составляет 1,5 часа, добавили в ведомстве. Для координации работ по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге создан оперативный штаб.