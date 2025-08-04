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Коммерсантъ FM
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Пять поездов задерживаются в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области на станции Арчеда в городе Фролово четвре пассажирских и один пригородный поезд задерживаются из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД) в Telegram-канале.

Движение поездов было приостановлено для обследования инфраструктуры. Пострадавших нет.

Задерживаются следующие поезда:

  • №2 Москва — Волгоград
  • №89 Волгоград — Санкт-Петербург
  • №90 Санкт-Петербург — Волгоград
  • №506 Саратов — Имеретинский курорт
  • №6818 Алексиково — Арчеда (пригородный)

Максимальная задержка составляет 1,5 часа, добавили в ведомстве. Для координации работ по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге создан оперативный штаб.

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