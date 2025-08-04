Силы ПВО за ночь сбили 61 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 3 августа до 5:20 4 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 18 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью. По два дрона уничтожили над Брянской и Ростовской областями, по одному — над Московской и Рязанской областями.

В Волгоградской области была отражена атака беспилотников по железнодорожной станции. Никто не пострадал, но из-за падения обломков БПЛА задерживаются пять поездов. В Воронежской, Брянской и Ростовской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.