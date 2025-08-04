Минобороны заявило об ударе «Кинжалами» по военным аэродромам ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли групповой удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и БПЛА по военным аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны. По его данным, все назначенные объекты были поражены.

Согласно сводке военного ведомства, российская авиация совместно ракетными войсками и артиллерией нанесла удары по цеху производства безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Кроме того, силы ПВО за сутки сбили снаряд системы залпового огня HIMARS и 120 беспилотников.

В прошлом месяце Минобороны несколько раз сообщало о применении российскими войсками ракет «Кинжал». В частности, 9 июля российская армия нанесла групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов Украины. 21 июля вооруженные силы РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В конце прошлой неделе Минобороны отчиталось о семи групповых ударах по объектам ВПК Украины.