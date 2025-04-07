Росприроднадзор требует взыскать 2,5 млрд рублей за ущерб от свалки в Батайске

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия обратилось в арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании 2,5 млрд руб. с владельца незаконной свалки в г. Батайске за причинение вреда природе, сообщают в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брагин Александр Фото: Брагин Александр

В ходе плановой проверки в г. Батайске, инспекторы Росприроднадзора обнаружили незаконный мусорный полигон, площадь которого превышает 41 тыс. кв м. Проведенная экспертиза почвы выявила значительное превышение допустимого уровня нефтепродуктов. Экологический ущерб оценен почти в 2,5 млрд рублей.

«Владельцы участка отказались добровольно компенсировать вред, нанесенный природе. Будем добиваться полного возмещения через суд»,— прокомментировали в Росприроднадзоре.

Валентина Любашенко