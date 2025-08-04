Эра экранов и усталых глаз: почему зрение ухудшается раньше, чем мы к этому готовы

Современная жизнь практически полностью переместилась на экраны — мы работаем, учимся и даже отдыхаем перед мониторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Клиники «Санталь» Фото: пресс-служба Клиники «Санталь»

Постоянное зрительное напряжение, неправильное освещение, близкое расстояние до экрана и отсутствие регулярного отдыха для глаз постепенно ухудшают зрение.Это напрямую влияет на качество жизни: становится сложнее управлять автомобилем, распознавать лица, выполнять бытовые дела. Кроме того, приходится регулярно тратиться на линзы или очки.

Почему очки и линзы — не всегда решение проблемы?

Очки и контактные линзы действительно помогают, но только до определённого этапа.С возрастом хрусталик претерпевает изменения, и человек теряет возможность видеть одинаково четко на всех расстояниях.В итоге для каждой задачи нужны свои очки: для того чтобы читать, водить машину и работать за компьютером. Постоянно менять их - неудобно. Кроме того, это не решает саму проблему - ухудшение качества зрения.

Что предлагает современная и инновационная офтальмология?

За последние годы в России заметно вырос интерес к рефракционной замене хрусталика - это современная процедура, выполняемая по той же технологии, что и хирургическая замена хрусталика при катаракте. В процессе операции естественный хрусталик глаза заменяют на искусственный — интраокулярную линзу (ИОЛ). Процедура занимает от 15 до 20 минут.

Кому подойдет рефракционная замена хрусталика?

Пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция зрения.

Людям, не имеющим возможности или желания носить очки и контактные линзы.

Пациентам, для кого критически важно иметь отличное зрение в профессиональной деятельности, включая врачей, водителей и спортсменов.

Людям с возрастной дальнозоркостью, обычно после 40-45 лет.

— Благодаря современным технологиям пациент быстро восстанавливается после процедуры и может вернуться к привычной жизни в короткие сроки. Наличие собственного стационара в нашем центре позволяет пройти реабилитацию в комфортных условиях и снизить риски осложнений,— отмечает офтальмолог, микрохирург клиники «Санталь» Марина Николаевна Белецкая.

Если вы начали замечать снижение остроты зрения или устали от постоянной смены очков — не откладывайте решение. Запишитесь на консультацию в центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».

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