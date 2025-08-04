«РИА Новости»: в России на складах скопилась нераспроданная грузовая автотехника

После высокого спроса на грузовую технику в 2023-2024 годах и падения продаж в 2025 году на складах российских дилеров осталось много нераспроданных машин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на логистические компании ПЭК и «Транс Порт Терминал». По их данным, дилеры продают авто в среднем на 28% ниже исходной стоимости.

В частности, к июлю стоимость нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12–20 тонн в РФ упала на 14%, до 8,4 млн руб. Причиной этого эксперты называют снижение стоимости логистики из Китая в Россию на 42,9%, а также сокращения наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза. За первые шесть месяцев 2025-го продажи тягачей в России рухнули на 70,3% в годовом выражении, из-за чего дистрибьюторы вынуждены понижать цены, уточнили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

В логистических компаниях Dizi Group и «Орда» заявили, что даже низкие цены не стимулируют спрос, а большинство перевозчиков приостановили обновление парка «из-за нестабильной ситуации на рынке».

Российские дилеры оптимизируют бизнес в условиях торможения экономики и слабого спроса на авторынке, рассказали «Ъ» участники отрасли. Одни сокращают количество точек, другие — трансформируют подход к бизнесу, следует из опроса «Ъ». По оценке «Автостата», количество шоурумов в России за второй квартал снизилось на 137, до 2,95 тыс. точек, число дилерских контрактов — на 183, до 4,33 тыс. контрактов.

Подробности — в материале «Ъ» «Автобизнес ищет где развернуться».