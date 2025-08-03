Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме ЯНАО

В результате взрыва газового баллона в квартире дома на Обской улице, 12б в Лабытнанги пострадали два человека из трех, которые находились в момент происшествия в помещении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данным ведомства, взрывной волной выбило окна в трех комнатах. В прокуратуре добавили, что двум ямальцам оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Обской улице, 12б в Лабытнанги

Фото: Пресс-служба прокуратуры ЯНАО Дом на Обской улице, 12б в Лабытнанги

Фото: Пресс-служба прокуратуры ЯНАО

«Причины и условия произошедшего, а также степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По итогам поверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в ведомстве.

Ранее, в июне, взрыв газа произошел в жилых домах двух городов Свердловской области. В Серове жилец квартиры «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник», в результате чего случился хлопок газа, от которого пострадали пять человек, один из них скончался. Спустя три дня взрыв газового баллона произошел в Ивделе — в результате хлопка погибли два человека.

Василий Алексеев