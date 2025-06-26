От хлопка до хлопка

Второй за неделю случай взрыва газа в жилом многоквартирном доме произошел в Свердловской области. На этот раз ЧП случилось в Ивделе — в квартире на втором этаже пятиэтажки, в которой нет газового оборудования. Во время разбора конструкций после пожара спасатели обнаружили тела двух человек. За медпомощью обратились семь человек, четверо из них были госпитализированы. Для жителей пострадавшего дома открыли пункт временного размещения в гостинице. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Взрыв в жилом доме на ул. Карла Маркса, 33 в Ивделе произошел в ночь на 26 июня. По данным свердловского МЧС, в квартире на втором этаже пятиэтажки произошел хлопок газового баллона с последующим горением. Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 кв. м. В 3:40 утра открытое горение в доме удалось ликвидировать. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, при разборе сгоревших конструкций, спасатели обнаружили сильно обгоревшие тела мужчины и женщины. По данным Е1, погибшие жители квартиры — 67-летний Виктор Шутов и 69-летняя Галина Осипова.

«В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По уточненным данным, из дома эвакуировали 19 человек, в том числе семь детей. По информации свердловского минздрава, за медицинской помощью обратилось семь человек, четверо были госпитализированы. «Состояние госпитализированных средней степени тяжести. В Ивдельской ЦРБ есть все необходимое для оказания медицинской помощи»,— сообщили в минздраве.

Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель ввел режим ЧС. Он рассказал «Ъ-Урал», что в гостинице «Ивдель» развернут пункт временного размещения. Днем там разместили одну женщину, ближе к вечеру приехала еще одна семья.

Господин Михель добавил, что дом не был газифицирован.

По одной из предварительных версий, жильцы использовали баллон в целях экономии средств.

Точная причина будет установлена позже. По данным СУ СКР по Свердловской области, следственный отдел по городу Ивдель возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Совместно с управляющим администрацией Северного управленческого округа Александром Вервейном Владимир Михель провел встречу с жителями дома, где взорвался газ. Принимаются заявления на выплаты. Насколько повреждены конструкции дома предстоит выяснить специалистам из Екатеринбурга — к осмотру должны приступить вечером 26 июня.

За последние пять дней это второе ЧП в Свердловской области, связанное со взрывом газа. По данным МЧС, 22 июня хлопок без возгорания произошел в пятиэтажном доме в Серове, погиб один человек. Сообщалось, что в квартире погибшего пахло газом, но, несмотря на это, он решил вскипятить чайник. В результате взрыва хозяин жилища погиб, пострадали пять человек, включая ребенка, повреждена 21 квартира. По словам главы района Василия Сизикова, подъезд, где произошел взрыв, в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на заседании регионального правительства запросил доклады по ликвидации последствий двух ЧС, которые произошли за неделю — в Ивделе и в Серове.

Подробнее о ЧП в Серове – в материале «Ъ-Урал» «Чайник громко хлопнул»

Мария Игнатова