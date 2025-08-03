В Тырныаузе сохраняется угроза схода селевых сходов

В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии действует режим чрезвычайной ситуации из-за сохраняющейся угрозы схода селевых масс на реке Герхожан-Суу. Об этом сообщает МЧС республики.

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По данным на 10:30 3 августа, потока грязекаменных масс на реке не наблюдается, однако опасность их схода остается.

Автомобильное сообщение восстановлено частично — открыта объездная дорога через территорию завода Гипсолит со стороны Приэльбрусья. Сотрудники ГИБДД регулируют движение с учетом метеоусловий.

«Уважаемые жители и гости республики, просим воздержаться от поездки в данном направлении»,— обращается к гражданам МЧС.

Коммунальные службы работают в аварийном режиме. Водоснабжение функционирует по временной схеме, электричество и газ подаются в обычном порядке. Дорожные бригады очищают проезжую часть от грязекаменных отложений.

На месте происшествия в режиме повышенной готовности дежурят все аварийные службы. Работает оперативная группа ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

1 августа власти Эльбрусского района объявили эвакуацию жителей микрорайона Герхожан в Тырныаузе. Из-за обильных ливней в городе дважды сошли мощные грязевые потоки. Новый сход селевых масс в Тырныаузе повредил системы газо-, водо- и электроснабжения.

Тат Гаспарян