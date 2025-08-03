Взрывы прозвучали в Сочи

Ночью в воскресенье, 3 августа, в Сочи прозвучали взрывы. В городе работала система ПВО, были слышны сирены, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам журналиста издания, в Сочи была слышна работа ПВО, звучали сирены. По предварительной информации, в Адлерском районе «видно зарево», наблюдается горение. Официальной информации по данному факту не поступало. В экстренных службах о каких-либо происшествиях на территории курорта пока не сообщали.

Власти Сочи и Сириуса ранее предупредили жителей о беспилотной опасности. На территории курорта отражали атаку БПЛА.

Вячеслав Рыжков