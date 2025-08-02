МИД Британии не ожидает урегулирования конфликта на Украине в ближайший год

Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине продолжатся в течение года, считает глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Он считает, что Россия сейчас «не готова к серьезным переговорам»

«Полагаю, что через год переговоры по-прежнему будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам»,— сказал министр в интервью The Guardian.

Президент США Дональд Трамп дал России срок до 8 августа для заключения перемирия с Украиной. В противном случае он пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров 100-процентные пошлины. Кремль в ответ заявил об иммунитете к санкциям. Предыдущий, третий, раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. Президент РФ Владимир Путин оценил их положительно и сказал, что рассчитывает на продолжение таких встреч.

Об ультиматуме США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».