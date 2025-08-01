Путин положительно оценил переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает прошедшие в Стамбуле переговоры с Украиной. Он рассказал, что рассчитывает на продолжение таких встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле.— "Ъ"). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? (в рамках обмена пленными.— "Ъ")»,— сказал господин Путин во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам. Он напомнил, что российская сторона передала Украине около несколько тыс. тел погибших украинских солдат и получила в ответ несколько десятков тел российских военнослужащих.

Также президент назвал переговоры «всегда востребованными» и важными, если их цель — достижение мира. При этом Владимир Путин сказал, что Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас «не время для переговоров».

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. По итогам встреч cтороны договорились о крупнейших с начала боевых действий на Украине обменах военнопленными и передаче тел военнослужащих. Также стороны представили друг другу меморандумы, в которых изложены условия мирного соглашения.